Último boletim epidemiológico registra 858 pacientes curados em Varre-Sai. Foto: divulgação

Por Lili Bustiho

Publicado 24/11/2020 11:21 | Atualizado 24/11/2020 11:24

Varre-Sai - A Prefeitura de Varre-Sai, através da Secretaria Municipal de Saúde, comunica mais um óbito por Covid-19 no município, totalizando 9 óbitos. O primeiro boletim que registra a Testagem Ampliada de Covid-19 no município também registra que foram confirmados mais 63 novos casos de Covid-19, totalizando 973 casos confirmados e 04 pacientes internados. O boletim epidemiológico da segunda-feira, 23, trouxe ainda a notícia que mais 15 pacientes estão curados da doença, totalizando 858 pacientes curados e que 41 pessoas testaram negativo para a Covid-19.



A Secretaria de Saúde solicita que a população redobre os cuidados para evitar a doença e prossiga com as seguintes medidas:

• Evite aglomerações;

• Procure a Unidade de Saúde somente em caso de Emergência;

• Somente saia de sua residência em caso de extrema necessidade;

• Use máscara;

• Lavar as mãos com água e sabão e utilizar álcool gel.