Ação do 29º BPM (Itaperuna) apreendeu arma e drogas. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 24/11/2020 11:48 | Atualizado 24/11/2020 11:49

Itaperuna – A ação de policiais do 29º BPM (Itaperuna) realizada na segunda-feira, 23, resultou em um jovem de 21 anos preso por tráfico, associação para o tráfico de drogas, além do Estatuto do Desarmamento. A prisão ocorreu na Rua Manoel Ferreira Soares, bairro Cehab. De acordo com a PM, dois suspeitos por envolvimento com o tráfico foram vistos pelos policiais. Ambos correram, mas um deles foi alcançado e detido.

Durante buscas na residência os policiais apreenderam um revólver de calibre 38 da marca Rossi com numeração suprimida, seis munições intactas, a Carteira de Identidade e o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de propriedade do rapaz que fugiu, além de 10 buchas de maconha. O rapaz permaneceu preso à disposição da Polícia Civil na 143ª DL. O comparsa dele, que não havia sido localizado até o fechamento desta matéria, foi autuado nos mesmos crimes.