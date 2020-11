Removido por bombeiros inicialmente até a UPA e depois transferido a unidade hospital, onde acabou não resistindo e falecendo. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 24/11/2020 12:30 | Atualizado 24/11/2020 12:49

Itaperuna – Familiares e amigos lamentam nas redes sociais a morte do homem de 65 anos, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense depois dele ter sido vítima de acidente doméstico na porta de casa, na Rua Osvaldo Cruz, no bairro Niterói. De acordo com informações obtidas pela Polícia, o idoso teria despencado de uma espécie de rampa suspensa que fica na calçada, na noite do último sábado, 21, no momento em que guardava seu ciclomotor, que ainda o atingiu na sequência. Na ocasião da queda, ele foi removido por bombeiros inicialmente até a UPA e depois transferido a unidade hospital, onde acabou não resistindo e falecendo no domingo, 22.

Moradores do município, nas redes sociais, expressam solidariedade aos familiares e amigos da vítima. Como é o caso de João Batista Figueiredo, 58 anos. "Deve ser muito triste perder um parente de um jeito tão inusitado. Me sensibilizo com os familiares porque se já é difícil conviver com a morte em um estado de doença nem consigo imaginar com um acidente como o noticiado", desabafa o comerciante.

A professora Silvia Fernandes de Souza, 50 anos deixou sua mensagem "Tenho um pai com 75 anos e me coloco no lugar desses amigos e principalmente familiares. Tem coisas que acontecem que nada explica e nada pode confortar os corações em um primeiro momento, mas que desejo Deus com seu poder infinito console os parentes e traga paz a todos".

