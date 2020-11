Em Natividade, no Noroeste Fluminense 34 pessoas ainda aguardam pelo resultado do teste de Covid-19. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 24/11/2020 13:15 | Atualizado 24/11/2020 13:15

Natividade – Foi confirmada a 13ª morte de paciente por Covid-19 em Natividade, no Noroeste Fluminense. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde os números de infectados, também estão apresentado crescimento e entre a sexta-feira (20) e o último domingo, 22, foram registrados sete novos casos, totalizando 808 pessoas infectadas desde o início da pandemia. O órgão informa ainda que destes, 766 estão curados. Até o momento, 34 pessoas ainda aguardam pelo resultado de exames e três estão internadas.

Especialistas e órgãos públicos se unem reforçando recomendações e orientações para a prevenção do Covid-19. Um alerta da Organização Mundial de Saúde (OMS) no início de novembro orienta para o cumprimento das medidas de segurança e reforça os cuidados que cada cidadão deve ter e se prevenir, confira:



Uso constante de Máscaras - As máscaras sendo usadas de forma correta podem ser cruciais para evitar uma nova onda de infecções. A OMS alerta que não adianta usar máscara e deixar o nariz de fora, e também que ela (a máscara) não pode estar úmida e que precisa ser trocada a cada duas horas. As máscaras de pano precisam ser lavadas com água e sabão, também precisam ser guardadas em sacos plásticos na bolsa para todo o tempo que for ficar fora.



Álcool gel e higienização das mãos - O uso de máscaras de proteção deve vir acompanhado com outras proteções. O uso do álcool em gel e a higienização das mãos, é necessário. Em locais de trabalho e transportes coletivos são fundamentais.



Ventilação e o perigo do ar condicionado - A OMS também lembra a importância da ventilação natural nos ambientes de trabalho e também no transporte coletivo para evitar a proliferação do novo coronavírus. É importante manter janelas e portas abertas para a ventilação do ambiente de trabalho e ainda com todo mundo usando a máscara.



Distanciamento - Outra ação importante e que deve ser contínua e precisa, é o distanciamento de um metro e meio ou mais, com o uso obrigatório das máscaras e com a higienização adequada.