Buscas autorizadas na residência do casal levou a PM a apreensão de uma grande quantidade de drogas. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 25/11/2020 12:05 | Atualizado 25/11/2020 12:12

Porciúncula – Mais de 1.500 pinos e diversas pedras de cocaína, além de maconha foram apreendidas no bairro Santo Antônio, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Um homem de 21 anos e a companheira de 24 foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação. Ambos devem ser transferidos nesta quarta-feira (25), ao sistema prisional. Policiais do 29º BPM (Itaperuna/RJ) que atuam no Patrulhamento Tático Móvel (Patamo da 3ª Cia.) receberam informações indicando que no local estaria o gerente do tráfico responsável pela guarda e distribuição de drogas para um preso da unidade de Campos dos Goytacazes.



De acordo com a PM, ao chegarem à residência do casal na rua Antônio José Delgado Lopes, os policiais fizeram contato com os dois moradores que estariam nervosos ao perceberem a chegada da polícia. Ainda segundo a polícia, durante buscas autorizadas no interior do imóvel foram encontrados na laje do banheiro: 1317 pinos de cocaína azul; 211 pinos de cocaína transparente grande, porções de maconha ainda aguardando para fragmentação, centenas de tubos vazios e sacolas plásticas, material para endolação, duas balanças de precisão, dois telefones celulares e cadernetas com anotações. O fato foi apresentado a 139ª DL onde os flagrantes foram registrados e os presos ficarão à disposição da justiça em unidades prisionais.

Publicidade

29º BPM (Itaperuna) em ação no município de Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação