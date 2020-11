Mais de 200 pinos de cocaína apreendidos, uma jovem presa e uma mulher detida em ação do 29º BPM (Itaperuna). Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 25/11/2020 12:56 | Atualizado 25/11/2020 13:09

Itaperuna – A ação de policiais do 29º BPM (Itaperuna) na noite desta terça-feira (24), resultou em uma prisão em flagrante, uma pessoa detida e apreensão de mais de 200 pinos de cocaína no interior de duas residências, que ficam no mesmo terreno na Rua Maria Pereira Barreto, no bairro Matinada, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Os militares foram ao imóvel verificar a existência de tráfico de drogas no local.



Foram apreendidos 231 pinos de cocaína e R$ 204 com uma jovem de 20 anos que teria informado que a droga pertencia ao irmão que está preso. Uma outra mulher de 37 anos ao perceber a presença policial tentou esconder na boca 3 pinos de cocaína. A jovem foi autuada em flagrante na 143ª DL por tráfico/associação, e aguarda transferência ao sistema prisional, enquanto que a outra envolvida responderá em liberdade pelo art. 28 da Lei 11343/2006 pela posse de droga para consumo próprio. O rapaz que está preso será indiciado pelos mesmos crimes da jovem.