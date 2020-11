Ação do 29º BPM (Itaperuna) realizada em Cardoso Moreira levou a prisões e apreensão de drogas. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 25/11/2020 13:30 | Atualizado 25/11/2020 14:30

Cardoso Moreira – Um homem de 32 anos e a companheira de 26 foram presos em flagrante, no Centro de Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense, nesta terça-feira, 24. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) foram a Rua Vicente Maiolino verificar a existência de tráfico de drogas em uma residência. Os militares passaram a monitorar o local que estaria sendo frequentado por diversas pessoas e após buscas pelo interior do imóvel, apreenderam R$ 751,80, além de cerca de cinco gramas de maconha e um de cocaína. O fato foi apresentado a 148ª DL (Italva) onde o casal foi autuado em flagrante e serão apresentados em audiência de custódia.