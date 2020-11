PM encontrou restos mortais ao lado de um par de tênis e meias. Lili Bustilho

Por Lili Bustilho

Publicado 27/11/2020 10:46 | Atualizado 27/11/2020 13:25

Cardoso Moreira - Uma ossada humana foi encontrada no interior de uma propriedade rural, na localidade de Santa Margarida, próximo do distrito de São Joaquim, Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) foram informados que um trabalhador rural há dias já havia percebido muitos urubus sobrevoando aquela área e quando foi até o ponto para conferir, se deparou com os restos mortais ao lado de um par de tênis e meias.



Os militares preservaram o local até a realização da perícia e remoção do cadáver ao IML. Familiares de um jovem de 23 anos, morador da comunidade de Palmares, Campos dos Goytacazes, que estava desaparecido desde o último dia 06/11 registraram o sumiço na 148ª DL (Italva). Os parentes teriam reconhecido o calçado encontrado próximo ao local como sendo do rapaz desaparecido.



Informações anônimas que levem a polícia a desvendar o caso, podem ser passadas ao Disque Denúncia do Noroeste pelo WhatsApp (22) 9.9980-1177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido.

