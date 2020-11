Vagas já estão disponibilizadas para agendamento desde a manhã desta quinta-feira (26). Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 27/11/2020 11:54 | Atualizado 27/11/2020 11:57

Natividade - O próximo mutirão do Detran-RJ acontecerá neste sábado (28/11) e vai beneficiar municípios do Noroeste Fluminense como é o caso de Miracema, Natividade, Santo Antônio de Pádua e São Fidélis. As vagas já estão disponibilizadas desde a manhã desta quinta-feira (26). Entre os serviços disponíveis estão renovação da carteira de motorista, primeira e segunda via de CNH; adição e mudança de categoria; troca da permissão pela definitiva; e alteração de dados com inclusão de atividade remunerada. É preciso agendamento prévio para que não haja aglomeração nos postos.



De acordo com o órgão, mais 22 postos de habilitação serão reabertos. Serão 10 mil vagas em 81 unidades do Rio de Janeiro. “Com mais estas 22 unidades, o setor de habilitação volta a oferecer atendimento em todo o estado. Pedimos mais uma vez à população que só procure pelos serviços se tiver urgência. Caso contrário, aguarde para solicitar os procedimentos. Vamos continuar com os mutirões enquanto o povo fluminense solicitar. Sempre com muita cautela e seguindo as orientações das autoridades de saúde”, explicou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

