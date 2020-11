As inscrições deverão ser realizadas online, de 27 de novembro a 14 de dezembro, gratuitamente. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Itaperuna - Os Itaperunenses ainda podem conquistar vagas nas novas seleções para ingresso em Cursos Técnicos de Nível Médio e Cursos de Graduação 2020 – 2º semestre do Instituto Federal Fluminense (IFF). Ao todo, estão sendo disponibilizadas 1073 vagas em diversos cursos no Noroeste Fluminense dos Campi Campos Centro, Campos Guarus, Quissamã, Itaperuna e Macaé. As inscrições deverão ser realizadas online, de 27 de novembro a 14 de dezembro, gratuitamente. Devido à pandemia de Covid-19, estes processos seletivos terão formas diferenciadas de ingresso que foram aprovadas por unanimidade no Conselho Superior – órgão máximo do instituto – na semana passada. A seleção e classificação dos candidatos do Processo Seletivo para Cursos Técnicos serão realizadas por meio de um sorteio público, auditado e transparente, transmitido ao vivo pelo canal IFFTube. Já o Concurso Vestibular utilizará a nota dos últimos três anos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como forma de ingresso, cabendo ao candidato escolher o ano a ser considerado – 2017, 2018 ou 2019.



“Consultamos em várias universidades e institutos federais quais eram as possibilidades para diminuir os danos, pois, no momento atual, é inviável colocar 25 ou 30 mil estudantes dentro de escolas para fazer uma prova presencial”, pontuou o pró-reitor de Ensino do IFF, Carlos Artur Arêas. Qualquer dúvida, o candidato poderá encaminhar e-mail para: atendimentoaocandidato@iff.edu.br



Cursos Técnicos de Nível Médio - São ofertadas 495 vagas para o 2º semestre letivo de 2020 em Cursos Técnicos Concomitantes e Subsequentes dos Campi Campos Centro, Campos Guarus e Quissamã, tais como: Automação Industrial, Edificações, Mecânica, Farmácia e Eletromecânica, conforme estabelecido no Edital N.º 118/2020, disponível no Portal de Seleções, em www.selecoes.iff.edu.br. As inscrições são gratuitas. É necessário ter CPF, documento oficial de identificação com foto próprio e email atualizado. O diretor de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso do IFF, Marcelo Sarmento, alerta sobre a importância de informar um email correto. “O email cadastrado no Portal de Inscrições será o utilizado para realização da matrícula e outras comunicações sobre o processo seletivo, por isso o candidato deve estar atento na hora de cadastrá-lo. Aqueles que precisarem atualizar, o sistema permite a alteração”, explica.



A seleção e classificação dos candidatos serão realizadas por meio de um sorteio público, auditado e transparente, transmitido ao vivo pelo canal IFFTube, no dia 17 de dezembro, às 11h. Cada candidato inscrito receberá um número para sorteio, cuja listagem será divulgada no dia anterior, 16, no Portal de Seleções. Esses números serão sorteados aleatoriamente, independentemente do número de vagas disponíveis. A classificação dos candidatos será feita de acordo com a ordem do sorteio e, após sua realização, o sistema de resultados fará a classificação final de acordo com o curso, turno e cota a que concorrem. O resultado final está previsto para o dia 23 de dezembro e os aprovados devem observar as datas para realização da matrícula, de acordo com o campus ofertante do curso para o qual foi aprovado. Todas as informações podem ser acompanhadas pelo Portal de Seleções.

Cursos de Graduação

Nesta seleção são ofertadas 578 vagas para cursos de Bacharelado e Licenciatura dos Campi Campos Centro, Campos Guarus, Itaperuna e Macaé, tais como: Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Matemática, Engenharia Ambiental, Música, Engenharia Elétrica e Arquitetura e Urbanismo, conforme estabelecido no Edital N.º 119/2020, disponível no Portal de Seleções, em www.selecoes.iff.edu.br. O candidato interessado deve ter participado de uma das edições do Enem de 2017, 2018 ou 2019, já que escolherá, no momento da inscrição, uma delas para ter a nota considerada para o processo de seleção. As inscrições são gratuitas. É necessário ter CPF, documento oficial de identificação com foto próprio e email atualizado. Além disso, será necessário informar o número de inscrição do Enem.

Atenção: não informar nenhum dado de terceiros, sob risco de ser eliminado do processo. A classificação final será por meio da média aritmética das notas obtidas nas áreas de Linguagem e Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Redação do Enem, de acordo com o ano escolhido pelo candidato, considerando a ordem decrescente do total de pontos obtidos. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 23 de dezembro e os aprovados devem observar as datas para realização da matrícula, de acordo com o campus ofertante do curso para o qual foi aprovado. Todas as informações podem ser acompanhadas pelo Portal de Seleções.

Editais vigentes são cancelados: os editais do Processo Seletivo de Cursos Técnicos e do Concurso Vestibular 2020/2º semestre que estavam em vigor e tiveram suas etapas suspensas no dia 30 de março deste ano, devido ao estado de emergência de saúde pública causado pela pandemia do novo coronavírus, foram cancelados.

Cancelamento do Edital N.º 36/2020 do Processo Seletivo de Cursos Técnicos

Cancelamento do Edital N.º 37/2020 do Concurso Vestibular



De acordo com Marcelo, “os editais em vigor tinham uma característica totalmente diferente. Não seria viável executar as suas etapas da forma que estavam colocadas”, explicou, acrescentando que será feita a devolução da taxa de inscrição para aqueles que já haviam feito o pagamento, mas alerta que não é necessário solicitar o reembolso. O procedimento será por ordem bancária de pagamento, após levantamento de todos os CPFs dos candidatos que fazem jus ao reembolso, em procedimento a ser publicado posteriormente.