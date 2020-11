Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Hélio Montezano. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Santo Antônio de Pádua – Um rapaz de 18 anos ficou ferido durante o acidente ocorrido na noite desta quinta-feira (26/11) em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. De acordo com a Polícia, a colisão envolveu um carro e uma moto, na Rodovia Lúcio Meira, RJ-186, próximo ao Campestre Clube da cidade. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram ao local. Segundo informações da assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, o Destacamento 2/21 do município foi acionado às 20h. A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Hélio Montezano. O Dia tentou contato com a unidade hospitalar que informou não divulgar informações sobre o estado de saúde dos pacientes.