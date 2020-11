Policiais do 29ºBPM (Itaperuna) iniciaram os levantamentos do veículo e do suspeito, flagrado pelas câmeras de segurança do posto de combustível. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 27/11/2020 16:10 | Atualizado 27/11/2020 16:10

Itaperuna – Surgiu nas últimas horas uma versão diferente da apontada pelo funcionário de um posto de combustível após um registro de ocorrência de roubo a estabelecimento comercial que teria ocorrido no último dia 25, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Um dos envolvidos, que seria o assaltante, informou à Polícia que o caso foi combinado com o frentista. O homem alegou que o empregado do posto lhe entregou aproximadamente R$ 1200, dizendo que as câmeras estavam desligadas e em um novo encontro marcado pela dupla no Centro da cidade teria sido devolvido todo dinheiro. O suposto bandido teria recebido em troca R$ 350.



PM identifica envolvido em menos de 48 horas - Policiais do Setor de Inteligência do 29ºBPM (Itaperuna) iniciaram os levantamentos do veículo utilizado no caso, uma motocicleta CG Titan de cor vermelha, e do suspeito, flagrado pelas câmeras de segurança do local. Os agentes receberam notícias do paradeiro do suposto autor que estaria realizando entrega de água e gás com o veículo semelhante ao utilizado no delito. Um homem de 25 anos que possuía as características parecidas com as imagens coletadas pelas câmeras de monitoramento, foi localizado e encaminhado para a 143ª DL. Na residência do rapaz, os agentes apreenderam três buchas de maconha, que após ser periciada pesou 24 gramas. De acordo com a PM, o envolvido foi autuado e liberado por não se encontrar em flagrante delito. O frentista não havia prestado depoimento até o fechamento desta matéria para esclarecer os fatos e apontar uma versão.