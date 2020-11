Policiais do 29ª BPM (Itaperuna) foram acionados e detiveram o homem que foi apresentado ao plantão da 137ª DL. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 27/11/2020 16:51 | Atualizado 27/11/2020 16:51

Laje do Muriaé - Um homem de 60 anos foi preso no Centro de Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense, suspeito por causar dano ao patrimônio público. De acordo com a Polícia, ele teria quebrado pelo menos um dos vasos de plantas da Praça da Cultura, na presença do servidor responsável pela sua limpeza. Policiais do 29ª BPM (Itaperuna) foram acionados e detiveram o homem que foi apresentado ao plantão da 137ª DL (Miracema) onde o suspeito acabou autuado em flagrante. Não há confirmação do pagamento de fiança até o fechamento desta matéria.