Itaperuna – Um homem de 38 anos com um facão foi surpreendido na tarde desta sexta-feira, 27, por policiais do 29º BPM (Itaperuna). Ele estava no mato atrás do muro da residência da ex-mulher, em Raposo, distrito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. De acordo com as primeiras informações obtidas pelo O Dia ele estaria escondido aguardando a chegada da ex-companheira no local. Há alguns dias o suspeito estaria ameaçando a vítima e essa já seria a terceira vez em menos de uma semana.



Os militares foram na manhã desta sexta-feira, 27, verificar um possível caso de descumprimento de medida protetiva em Raposo. Chegando ao imóvel apontado como tendo sido o que solicitou a presença policial estaria o homem e uma mulher de 51 anos. Ambos foram levados para 143ª DL para esclarecerem o fato e realizarem o registro da ocorrência. Ele prestou depoimento e foi liberado por ter sido constatado que uma possível medida cautelar de afastamento domiciliar ainda não havia sido decretada pela Justiça. Segundo a Polícia, a ameaça foi registrada.



Já por volta das 15h30 a PM foi acionada novamente, pois a vítima do registro de ameaça estaria na casa da mãe com medo de voltar para sua residência. Moradores das proximidades teriam visto o suspeito pelo local rodeando o imóvel. Os militares imediatamente localizaram o homem que estaria atrás do muro com o facão. Foi dada voz de prisão ao suspeito e a arma branca apreendida. O caso está sendo apresentado à Polícia Civil para apreciação do delegado de plantão.

“Graças a Deus e a perspicácia da PM um possível homicídio foi evitado em Itaperuna. O que uma pessoa estaria fazendo escondida com uma faca no mato? Fica um certo alívio porque talvez acontecesse o pior. Prefiro nem imaginar, mas a Polícia mais uma vez cumpriu brilhantemente seu papel de segurança pública. Me sinto segura no município com estas ações”, desabafou uma moradora.