Mandado foi cumprido por policiais da 139ª DL de Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Porciúncula - Um mandado de prisão contra um jovem de 24 anos foi cumprido por policiais da 139ª DL de Porciúncula, no Noroeste Fluminense. A equipe foi coordenada pelo delegado Uillian da Costa e após trabalho de inteligência, os policiais civis Fabiano Garcia e Nériton Bertholino, seguiram até o Morro do Cruzeiro, no município de Laje do Muriaé, onde localizaram a mulher em casa.



De acordo com a Polícia, ela havia sido presa em flagrante no ano de 2019, mas estava em liberdade com medidas cautelares. O fato foi apresentado ao plantão da 137ª DL (Miracema) e a jovem transferida ao presídio feminino de Campos dos Goytacazes, onde cumprirá pena de cinco anos de reclusão em regime semiaberto.