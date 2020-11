PM apreende seis estojos deflagrados de munição calibre .38 em um pote dentro do guarda-roupa. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 28/11/2020 17:40 | Atualizado 28/11/2020 17:43

Itaperuna - Um homem de 43 anos foi detido em casa, guardando munições deflagradas, na tarde deste sábado, 27, em Boa Ventura, distrito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, policiais do 29°BPM (Itaperuna) foram a residência do suspeito verificar a informação da existência de arma de fogo no imóvel. Durante buscas, no interior do local foram encontrados seis estojos deflagrados de munição calibre .38 em um pote dentro do guarda-roupa. O envolvido foi levado à 143ª DL (Itaperuna) onde o fato foi apresentado e ele foi liberado após prestar esclarecimentos.