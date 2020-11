Suspeito foi autuado nos crimes de lesão corporal e vias de fato. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 30/11/2020

Itaperuna - "Um ato injustificável", de acordo com uma testemunha. O caso envolveu a prisão de homem de 29 anos que teria agredido o sobrinho de três anos com tapa e chinelada no rosto em Raposo, distrito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A mãe do menino teria ido conversar com o suspeito, ocasião, na qual, teria acontecido o desentendimento e a briga. O tio da vítima ainda teria feito ameaças com faca e um martelo. Autuado nos crimes de lesão corporal e vias de fato foi apresentado à 143ª DL de Itaperuna e o homem permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.

