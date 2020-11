Motorista foi autuado pelo delito na Central de Flagrantes. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 30/11/2020 13:04 | Atualizado 30/11/2020 13:05

Italva - O condutor de um veículo Volkswagen modelo Fox foi preso por embriaguez ao volante após se envolver em acidente de trânsito na ponte de Italva, no Noroeste Fluminense. De acordo com o condutor do caminhão Mercedes-Benz, que seguia sentido Itaperuna, o automóvel estava em sentido contrário e na contramão o que teria ocasionado a colisão. Após os depoimentos dos policiais e do caminhoneiro, o motorista foi autuado pelo delito na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes. Foi estipulada fiança no valor de R$ 400. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do infrator foi recolhida.