Comissão de transição do prefeito eleito Alfredão tem como presidente Dr. Marcelo Poeys; na foto juntos com o vice Nel. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 30/11/2020 13:49 | Atualizado 30/11/2020 13:49

Itaperuna - O prefeito eleito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, PSD, aguarda a publicação do decreto do atual gestor municipal Dr. Marcus Vinicius para que sua equipe de transição de governo comece os trabalhos e receba as informações e dados necessários ao exercício da função de Alfredão para assim que ele tomar posse. No ofício nº 8/2020 enviado ao prefeito Marcus Vinícius de Oliveira Pinto, o recém-eleito dá ciência dos nomes da comissão de transição que tem como presidente o advogado Dr. Marcelo Poeys Dair e é composta pelos seguintes membros:



Samuel Portela Tinoco; Priscila Console França; Adriana Beatriz Levone; Cristiano Ribeiro Bandoli; Ereci Rosa; Edu Francisco Teixeira; Vera Lanne Valeriote; Enio Cezar Borges Pinheiro; Oliver Trajano Silva Barroso; Rullian Moura Martins; Gabriel Garcia Esposti; Martha Valéria Cerqueira Souza Esposti; Carlos Alessandre Seródio; Clerio Marcos da Costa Rocha; Ronaldo Souza Ramos; Pedro Renato Teixeira Batista; Ivan Lacerda de Souza; Marcelo Ferreira da Silva; Orozimbo Valentim Barbosa Filho; José Maria Guimaraes; Cláudio Rosalino Nuss; Frankilane Tavares Arcanjo; Felipe Nogueira de Freitas; Gilberto José da Costa Junior; Olívio Brandão Rosa; Thiago Lopes Pinheiro dos Santos; João Paulo Medeiros da Silva; Tereza Cristina do Carmo; Edilson José Campos; Luma Silva Araújo machado; Thassiana Bouçard Lacerda Spalla; Ronaldo de Souza Camacho

Até o fechamento desta matéria O Dia não obteve uma previsão do atual prefeito Dr. Vinicius para que o ato seja autorizado e iniciado. Alfredão foi eleito com 19.640 votos (38,47%) para os próximos 4 anos.