Coronavírus Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Porciúncula – A retomada do aumento dos casos confirmados de Covid-19 está fazendo parte dos registros de boletins epidemiológicos de diversos municípios do Noroeste Fluminense. Para conter a segunda onda do novo coronavírus, a Prefeitura de Porciúncula publicou o Decreto 2.150, que estabelece medidas para conter o número de casos da doença, que voltou a crescer nos últimos dias. A população em geral deve manter as medidas de segurança e proteção, através do uso de máscara, distanciamento social e higienização.



De acordo com a prefeitura, a fim ainda de preservar o funcionamento de estabelecimentos do comércio e serviços locais e considerando o crescente número de denúncias de descumprimento das medidas de segurança estabelecidas em decretos anteriores e medidas restritivas por parte de alguns bares e restaurantes, estes estabelecimentos são os que mais terão restrições de funcionamento.

Publicidade



”O atendimento presencial, com permanência de pessoas no interior do estabelecimento para consumo, deverá resguardar as medidas sanitárias, não sendo permitidas mesas ocupadas nas calçadas, praças ou qualquer logradouro público porventura utilizado pelo estabelecimento, bem como permanência para consumo de bebidas alcoólicas”.



“Os estabelecimentos citados poderão funcionar com atendimento ao público presencial apenas no período de 7 às 22 horas seguindo as normas de segurança. Após esse período, só será permitido o atendimento delivery”. Também estão proibidas as realizações de eventos. O decreto é claro: “Clubes, salões de festas e sítios de recreio deverão observar essa vedação inclusive para eventos privados (festas de aniversário, casamentos, formaturas, confraternizações, etc)”.

Publicidade



A prefeitura de Porciúncula disponibilizou um canal direto para fiscalização de posturas através de mensagens escritas via whatsapp (22) 99620-4821, para noticiar descumprimento deste e demais Decretos municipais em vigor. O denunciante terá sua identidade preservada. "Esperamos que, por ora, essas medidas sejam suficientes para frear a doença. É muito importante que todos se cuidem. Que evitem aglomerações, que evitem contatos desnecessários e que sigam as normas para que a gente possa minimizar os problemas em nossa cidade", pediu o prefeito Leo Coutinho, referindo-se, principalmente, às festas de final de ano que se aproximam.