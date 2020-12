Italva registra uma taxa letal de 2,4%. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Italva - A possibilidade da segunda onda de Covid-19 tem assustado moradores do Noroeste Fluminense. Em Italva, o número de casos ativos do novo coronavírus, na última segunda-feira, 30, era de vinte e nove, o que representa um aumento de 315% nos últimos quinze dias. Em 16 de novembro o levantamento apontava sete pessoas infectadas. No total, desde o início da pandemia, 567 italvenses testaram positivo para a Covid-19, sendo que 525 já estão curados, uma taxa de 92,6%. O município ainda investiga 33 suspeitos. Treze pessoas faleceram na cidade em decorrência de complicações do Covid-19, uma taxa letal de 2,4% (a média nacional é de 2,7%). Veja abaixo o boletim epidemiológico do município:

Boletim epidemiológico aponta crescimento dos casos. Foto: divulgação