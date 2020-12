Motorista foi removido de ambulância ao pronto socorro do Hospital Natividade. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Natividade - Um acidente de trânsito deixou uma pessoa ferida na RJ 220, zona rural de Natividade, no Noroeste Fluminense. Um motorista de 34 anos, conduzia o Volkswagen modelo Gol com placa de Porciúncula, quando teria perdido o controle da direção e se chocou contra uma árvore às margens da via em frente a fábrica de ração, nas proximidades do distrito de Bananeira. O condutor que estava sozinho no veículo teria tido fratura na perna esquerda sendo removido de ambulância ao pronto socorro do Hospital no município, onde permaneceu em observação, enquanto que a Polícia Rodoviária Estadual (BPRV), assumiu a ocorrência, registrada na 140ª DL.