Diego Fofinho saiu de Itaperuna, no Noroeste Fluminense e está se destacando com uma academia de futevôlei nos EUA

Itaperuna - Diego Ferreira de Souza, 39 anos, conhecido como Diego Fofinho saiu de Itaperuna, cidade do Noroeste Fluminense e está se destacando com uma academia de futevôlei nos EUA. Ele que já jogou no Fluminense, desde 2014 mora fora do Brasil.



A dificuldade com a língua estrangeira foi um obstáculo superado com coragem, pois Fofinho não sabia nenhuma palavra. Diogo teve que trabalhar no ramo de construção e aprendeu o idioma. Na construção ele conheceu uma pessoa que tinha contato no futebol e que o levou pra fazer um teste no time da cidade de Boca Raton. Lá ele jogou por 2 anos até que sua vida mudou e entrou de vez para o esporte nos EUA.



“Quando acabou meu contrato em 2018 e comecei a dar aula em uma academia só para crianças, foi tudo que eu precisava, pois eu treinando 100% no futevôlei pude ser campeão em várias etapas americanas e até que abrir minha academia na cidade de Boca Raton. Hoje tenho 60 alunos, incluindo a número 1 dos EUA, a atleta Tais, e a número 3 no ranking da federação. Temos em todas etapas nacionais alunos da Academy Diego Fofinho”, afirma Diego.



Diego Fofinho reconhece que foi através do esporte que ganhou reconhecimento em todo Sul da Flórida e nas ilhas de Miami e Boca Raton. O itaperunense é um empreendedor de sucesso e seu negócio não para de crescer. Entre os planos está abrir o próprio Ct , com competições a nível nacional e lojas só de material esportivo do futevôlei. Continua após a foto.

Atleta que já jogou no Fluminense, desde 2014 mora fora do Brasil.



"Hoje faço clínicas de futevôlei em New York, New Jersey, Washington, Fortmyers, Califórnia e em outros estados. E foi através do esporte que me aproximei de várias pessoas famosas que hoje são peças fundamentais nos meus projetos como políticos, atletas de várias modalidades e UFC , atores, cantores. Nosso projeto para 2020 será abrir franquias e sendo a primeira já aberta em Washington", explica.

Diego Fofinho reconhece que foi através do esporte que ganhou reconhecimento em todo Sul da Flórida e nas ilhas de Miami e Boca Raton.

Entre de fofinho os planos está abrir o próprio Ct , com competições a nível nacional.

