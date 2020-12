Alfredão em suas redes sociais emitiu uma nota informando que "era para o prefeito atual emitir um decreto com autorização de instalação e funcionamento da equipe de transição e nada foi feito." Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 01/12/2020 12:15 | Atualizado 01/12/2020 12:22

Itaperuna – O prefeito eleito em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão (PSD), divulgou nesta terça-feira, 01, uma nota em sua página no Facebook relatando que precisou acionar a justiça como medida para que o atual gestor municipal Dr. Vinicius (DEM) publique o decreto que autoriza sua equipe iniciar a transição de governo. Alfredão pontuou ao O Dia que a finalidade deste ato é mostrar a quem está assumindo a real situação da administração do município e possibilitar que serviços essenciais não sejam interrompidos, sendo protegidos pelos princípios da publicidade e continuidade, imperativos na administração pública.





Confira na íntegra a carta aberta de Alfredão postada no facebook do eleito:

“Meus Amigos e Minhas Amigas, como todos sabem, conquistamos nas urnas, por via democrática e pela vontade do povo, o compromisso e o mandato para representar todos os itaperunenses. Por isso, dentro do prazo das leis vigentes, foi enviado para o executivo atual, a listagem da equipe de transição para sua instalação como e de praxe em todas as prefeituras. Tal equipe já era para estar trabalhando, tendo acesso aos setores e as informações concernentes ao serviço público, entre outros. Ocorre que, lamentavelmente, o executivo, na figura do atual prefeito em nada se manifestou sobre o Oficio encaminhado pela equipe do Alfredao. Isso e ruim, pois, aparenta pouco caso com os itaperunenses e com a transparência necessária no setor público. Simplesmente era para o prefeito atual emitir um decreto com autorização de instalação e funcionamento da equipe de transição e nada foi feito, apenas o silêncio total e abandono da causa por parte do executivo, não nos deixando outra saída, pois, infelizmente, tivemos que tomar as medidas cabíveis nas vias judiciais.”



O Dia não conseguiu contato com o prefeito Dr. Vinícius.