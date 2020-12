Desde o início da pandemia, o histórico é 855 confirmados em Natividade, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Natividade – Em menos de quinze dias após o término das eleições e com e com o afrouxamento das regras sanitárias, o município de Natividade, no Noroeste Fluminense que até então estava em situação de relativa estabilidade, tem registrado aumento no número de infectados. De 23 a 30 de novembro o município registrou quarenta e dois novos casos de Covid-19 e treze óbitos. De acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, desde o início da pandemia, o histórico é 855 confirmados, sendo que 796 pessoas já estão curadas. O último boletim epidemiológico apontava que mais duas pessoas com complicações da doença estão hospitalizadas, do total de três casos.