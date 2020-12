De acordo com o Inmet, há previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (40-60 km/h). Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 01/12/2020 13:57 | Atualizado 01/12/2020 13:57

•

Itaperuna – O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta terça-feira, 01, um aviso de perigo potencial para chuvas intensas em oito cidades do Noroeste Fluminense, são essas: Itaperuna, Santo Antônio de Pádua, Aperibé, Miracema, Itaocara, Italva, Cardos Moreira e Cambuci. De acordo com o órgão, há previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (40-60 km/h). Apesar do baixo risco, não é descartada a possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.



A orientação do Inmet é que em caso de rajadas de vento a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Outra orientação é evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência a Defesa Civil (199) e/ou o Corpo de Bombeiros (193) devem ser acionados. Uma frente fria avança no mar e chega ao litoral de São Paulo, se juntando com áreas de instabilidade que espalham nuvens carregadas sobre parte do Sudeste do Brasil, segundo o site Climatempo. As áreas de instabilidade começam a aumentar novamente e há previsão de chuva de moderada a forte intensidade a partir da tarde.

Publicidade



O aviso abrange São Fidélis, Campos dos Goytacazes, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira, Miracema, Cambuci, Santo Antônio de Pádua, Itaocara, Itaperuna, Italva, Miracema, Aperibé, Nova Friburgo, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, entre outras cidades da região Norte e Noroeste Fluminesne.