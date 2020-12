Policiais da Delegacia Legal de Porciúncula cumpriram mandado de prisão em Laje do Muriaé, cidade vizinha da unidade. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Porciúncula - Policiais civis da 139ª Delegacia Legal de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, prenderam uma mulher suspeita por tráfico de drogas. Ela foi localizada no município de Laje do Muriaé, cidade vizinha da sede da unidade policial, após trabalho de inteligência da equipe. Um mandado de prisão expedido pela Justiça contra ela foi cumprido. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, a mulher já foi presa em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas no ano de 2019. Ela foi levada para a delegacia e deverá ser transferida para o presídio feminino em Campos dos Goytacazes onde ficará à disposição da justiça.