Especialista faz sucesso em seu instagram que conta com mais de 50 mil seguidores, mostrando o dia a dia deste procedimento transformador.. Lili Bustilho

Por Lili Bustilho

Mesmo em época de pandemia a busca por aqueles sorrisos brancos e perfeitos faz parte da rotina de algumas pessoas que não descuidam da saúde bucal. Muitos se perguntam como é possível chegar neste resultado, e O Dia procurou a Dra. Danielle Pelegrine que explicou que muitos casos são tratados com as Lentes de Contato Dental ou Facetas de Porcelana. De acordo com a cirurgiã dentista, este procedimento consiste em cimentar finas lâminas de porcelana sobre os dentes, resultando na alteração de formato e a cor dos dentes, garantindo um sorriso mais branco e harmônico.



A sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica divulgou que a procura por próteses de silicone e procedimentos como lipoaspiração têm crescido cerca de 10% ao ano no Brasil, enquanto a busca por Lentes de Contato Dentais teve um aumento de 300% entre 2014 e 2015, segundo a Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética (SBOE).



As Lentes de Contato Dental se tornaram objeto de desejo não é à toa, além de deixar o sorriso mais bonito ela acaba aumentando a auto estima e a confiança do paciente. Pesquisas feitas pela King’s College, em Londres, já apontam que pessoas com um sorriso mais bonito e branco são classificadas como mais bem sucedidas e inteligentes, e isso pode favorecer o individuo tanto socialmente como profissionalmente.



Outro estudo realizado pela Kelton Research e divulgada pela Procter & Gamble (P&G) apontam que um sorriso com dentes bonitos, brancos e bem cuidados tem reflexo direto no sucesso pessoal e profissional da pessoa. O estudo mostrou que dentes esteticamente mais bonitos causam uma excelente primeira impressão servindo como cartão de visitas, atribuindo traços positivos para a sua personalidade.



A especialista explica que este é um procedimento complexo e que demanda muita técnica por parte do profissional que o executa, além de ser imprescindível a utilização de materiais de alta qualidade, para entregar um trabalho duradouro, natural e estético.

Especialista explica sobre procedimento complexo e que demanda muita técnica por parte do profissional que o executa. Foto: divulgação