Trecho da rodovia em Italva foi recuperado há alguns anos, mas ponto dentro da cidade necessita reforma. Foto: Italva em foco

Por Lili Bustilho

Italva - A obra de melhoramento e restauração do trecho urbano da BR-356, em Italva, no Noroeste Fluminense, está sendo retomada pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte). A empresa responsável levou para o local tubulações que serão utilizadas no serviço. A obra visa trazer melhorias na pavimentação, drenagem e sinalização da rodovia que passa pela cidade. Avaliado em mais de 8 milhões de reais a mesma rodovia foi toda recuperada há alguns anos, mas o trecho dentro do município ficou como antes e se tornou alvo de buracos e com um precário escoamento das águas pluviais.



Paralisação – Iniciado em 2018, mas paralisada um pouco depois, o empreendimento é fruto de uma emenda parlamentar proposta pelo ex-deputado federal Júlio Lopes (PP). Ela é financiada pelo Governo Federal por meio do DNIT.