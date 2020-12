Em um mês Cardosos Moreira registrou aumento de quase 90 novos casos de Covid-19. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Cardos Moreira - Os casos confirmados de Covid-19 estão crescendo no Noroeste Fluminense e em Cardoso Moreira apesar do ritmo lento o município registra o aumento. No último mês o levantamento da secretaria municipal de saúde contabilizou 83 novos casos, uma taxa de 21% a mais que o mês anterior. Em 1º de novembro a cidade tinha 401 e já no primeiro dia de dezembro boletim epidemiológico totalizou 484.

Os ativos entretanto caíram na comparação com o início do mês anterior. Há trinta dias eram 38 regiastros e agora são 25. Aumentou para 15 o numero de pacientes que faleceram em decorrência de complicações do novo coronavírus; um outro ainda está em investigação (3,1%). A taxa de cura no município é de 91,8%.