Nos espaços, poderão ser realizados em cães e gatos serviços de castração, atendimento clínico e cirurgias emergenciais. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 03/12/2020 14:27 | Atualizado 03/12/2020 14:28

São José De Ubá - O governo do estado poderá ampliar a assistência e tratamento de animais de pequeno porte, através da implantação de centros de atendimento em 16 municípios, sendo destes quatro no Noroeste Fluminense. Emendas ao orçamento 2021 com essa finalidade foram apresentadas pelo deputado estadual Marcus Vinícius (PTB). O parlamentar considera fundamental melhorar a rede de atendimento gratuito, por isso solicitou à Secretaria de Agricultura, responsável pela coordenadoria de defesa animal, a implantação de centros de atendimento em 16 cidades nas regiões Serrana, Norte e Noroeste Fluminense.



As solicitações foram colocadas pelo deputado Marcus Vinícius como emendas de prioridade, assim, por já existir um programa de trabalho voltado para animais, o estado tem condições de executar as emendas. Nos espaços, poderão ser realizados em cães e gatos serviços de castração, atendimento clínico e cirurgias emergenciais.



Veja a lista dos municípios que poderão receber centros de atendimento animal: Areal, Bom Jesus do Itabapoana, Comendador Levy Gasparian, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Petrópolis, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São João da Barra, São José de Ubá, Sapucaia, São Francisco do Itabapoana, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro e Volta Redonda.