Por Lili Bustilho

Itaperuna - Aumento de 43% nas apreensões de drogas em comparação com o mês de novembro do ano passado. Essa é uma das estatísticas que elevam o 29º BPM (Itaperuna-RJ) ao título de batalhão de elite do estado do RJ. A unidade que abrange nove municípios e seus distritos no Noroeste Fluminense ainda fechou o último mês com redução em quase todos os índices de criminalidade, tendo como destaque o “roubo de rua” que apresentou redução de 86% da incidência em comparação com novembro de 2019. As informações foram passadas pela assessoria de imprensa da unidade.



De acordo com as estatísticas da Seção de Planejamento, também houve queda de 69% no total de roubos, sendo 66,7% no roubo de celular, 50% no roubo a estabelecimento comercial, além de permanecerem zerados os índices de “roubos de veículo e roubos de carga” e aumento nas apreensões de 28% de armas de fogo e 43% em drogas.



O indicador “Letalidade Violenta” apresentou cinco registros, sendo três a mais que o mesmo período de 2019, tendo para tanto sido implementadas novas diretrizes de planejamento, com readequação do policiamento ostensivo para a área de maior necessidade, bem como realocação de efetivo e viaturas para reforço e melhor cobertura do terreno.



Ainda segundo o departamento de comunicação do 29º BPM, "A Polícia Militar conta com a participação imprescindível da população no exercício permanente e sistemático de ações que visam identificar, avaliar e acompanhar ameaças reais ou potenciais na esfera de Segurança, devendo participar através de contato direto com o 190 trazendo informações que possam auxiliar na elucidação dos delitos ocorridos, bem como contribuir com o mapeamento dos locais com maiores índices de criminalidades e de tráfico de drogas, fomentando a constante readequação do policiamento nas áreas necessárias."



A unidade abrange os seguintes municípios: Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Italva, Cardoso Moreira, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai e São José de Ubá e os respectivos distritos.

