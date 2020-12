Suspensões temporárias de serviços e atividades já previstas em ato anterior foram prorrogadas, também até 31 de dezembro. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 03/12/2020 14:44 | Atualizado 03/12/2020 14:44

Itaperuna - A retomada do crescimento de casos positivos de Covid-19 no Noroeste Fluminense tem feito alguns municípios terem decretadas novas medidas de prevenção a Covid-19 e Itaperuna é uma destas cidades. O novo decreto restringiu a capacidade de clientes no interior de bares e restaurantes.



De acordo com as novas medidas, a realização de qualquer tipo de evento com a presença de público está proibido. Os encontros religiosos poderão acontecer desde que seja respeitada a capacidade máxima de 30 pessoas a cada 100 assentos disponíveis.



Permanecem autorizados o funcionamento das atividades comerciais, com restrições a serem cumpridas, e dos serviços e atividades essenciais e, de forma irrestrita, de todos os serviços de saúde, como hospitais, consultórios, clínicas, laboratórios e estabelecimentos congêneres; as suspensões temporárias de serviços e atividades já previstas em ato anterior foram prorrogadas, também até 31 de dezembro.