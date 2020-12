Para chegar ao resultado, foram analisadas quatro dimensões de avaliações. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Varre-Sai - O município de Varre-Sai ficou em terceiro lugar no Estado do Rio de Janeiro no que se refere à qualidade de informação contábil e fiscal. O ranking foi divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Varre-Sai ficou atrás somente de Italva, na primeira posição e do município do Rio de Janeiro, em segundo lugar. Para chegar ao resultado, foram analisadas quatro dimensões de avaliações como: gestão da informação, informações contábeis, informações fiscais e informações contábeis x informações fiscais.

O objetivo do levantamento é avaliar a consistência da informação enviada pelos municípios brasileiros por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi). A expectativa é fomentar a melhoria da informação contábil e fiscal. “ Ficamos muito felizes com este resultado. Nós do Controle Interno, da Prefeitura Municipal de Varre-Sai, sabemos a responsabilidade que nos é confiada e temos consciência que precisamos cumprir nosso trabalho visando os prazos e atendendo todos os órgãos fiscalizadores. Esse ranking é Feedback do nosso trabalho", afirmou a Controladora e Auditora Interna, da Prefeitura Municipal de Varre-Sai, Claudiane Aparecida Rodrigues de Matos Oliveira.

