Homem de 29 anos atingido por aproximadamente cinco tiros não resistiu aos ferimento e faleceu no hospital. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 03/12/2020 15:26 | Atualizado 03/12/2020 15:28

Itaperuna - Um homem de 29 anos faleceu no Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, após não resistir aos ferimentos causados por aproximadamente cinco tiros disparados contra ele quando estava no Beco Balbino Rodrigues, Morro do Cristo. A vítima foi encontrada caída na escada de uma residência abandonada. Uma equipe do 21º Grupamento de Bombeiros Militar realizou os primeiros atendimentos e depois ele foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu momentos depois. O fato foi apresentado à 143ª DL onde o caso será investigado.



Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) forma ao local do crime para buscar dados que possam identificar o responsável pelo assassinato. Informações anônimas que levem a Policia a desvendar o homicídio podem ser passadas ao Disque Denúncia do Noroeste pelo telefone WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.