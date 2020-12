Região passará a ter mais dez leitos de UTI para Covid-19 no Hospital São Vicente de Paulo, em Bom Jesus do Itabapoana. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 03/12/2020 15:50 | Atualizado 03/12/2020 15:54

Itaperuna - Após a informação passada ao O Dia pela Secretaria Estadual de Saúde indicando não haver previsão para novos leitos na UTI do Hospital São Vicente de Paulo, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, unidade que atende pela rede SUS os pacientes de Covid-19 da Região, o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado Jair Bittencourt, conseguiu, junto ao Estado, a autorização para abertura de mais dez leitos na unidade.

"Esse hospital é nossa referência para tratamento no Noroeste Fluminense. Agradecemos ao secretário estadual de Saúde, Dr. Carlos Alberto Chaves, ao governador, Cláudio Castro, e a toda equipe da Secretaria Estadual de Saúde. Há um grande empenho para que nossa população não fique desamparada. A situação exige o máximo esforço de todas as esferas de poder público", afirmou Jair Bittencourt.