Acidente ocorreu na altura da localidade de Mangueirão, no trecho conhecido como "Curva do Carvão". Foto: SF notícias

Por Lili Bustilho

Publicado 03/12/2020 16:47 | Atualizado 03/12/2020 16:47

Santo Antônio de Pádua - Um jovem de 19 anos morreu após um grave acidente ocorrido na RJ-186 trecho entre a cidade de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense e o município mineiro de Pirapetinga. A colisão ocorreu na altura da localidade de Mangueirão, no trecho conhecido como “Curva do Carvão”; de acordo com populares chovia muita na hora. O acidente foi registrado como queda de moto, segundo a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros. A vítima foi socorrida em estado grave e foi encaminhada para o Hospital Hélio Montezano, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.