Itaperuna totaliza 347 pacientes em isolamento domiciliar. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 03/12/2020 21:35 | Atualizado 03/12/2020 21:35

Itaperuna - Subiu para 113 o número de mortos por Covid-19 em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, de acordo com o último boletim epidemiológico e outras 20 possibilidades continuam sendo investigadas.



O histórico de casos positivos é de 5.279 pessoas infectas no período de pandemia de 11 de março até 02 de dezembro. No total, se recuperaram 4.809 pessoas, deixando o município com 357 casos positivos ativos, dos quais dez pacientes estão internados e 347 em isolamento domiciliar.