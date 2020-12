Secretaria Estadual de Saúde solicita que população fique atenta as medidas de prevenção e combate ao Covid-19. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Santo Antônio de Pádua - A segunda onda de Covid-19 atinge o Noroeste Fluminense e o município de Santo Antônio de Pádua nesta quinta-feira, 03, confirmou mais 32 novos casos em 24 horas. A cidade contabiliza 260 casos ativos. Ao todo, já são 1.617 casos confirmados da doença, sendo que 1.323 pessoas já se recuperaram e 34 moradores morreram em decorrência de complicações ocasionadas pelo coronavírus. De acordo com os últimos boletins epidemiológicos publicados pela Secretaria Municipal de Saúde, o número de internações também vem aumentando. No momento, dezesseis pessoas estão internadas no município e nove em unidades hospitalares de outras cidades.

Ainda segundo o boletim epidemiológico, há 325 casos suspeitos, sendo uma morte, em investigação no município. Os bairros com maior número de casos ativos de Covid-19 no momento são Ferreira (20), Dezessete (18), Centro (17), Farol (16), Gabri (15), Cidade Nova (13) e São Luiz (12), além de Glória e Monte Alegre com 10 casos cada.