Disque Denúncia do Noroeste atende pelo telefone WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.

Por Lili Bustilho

Publicado 04/12/2020 13:59 | Atualizado 04/12/2020 14:00

Itaperuna - Um jovem de 19 anos, mais conhecido como “Guelas”, foi assassinado a tiros, nesta quinta-feira, 03, na Avenida Prefeito Orlando Tavares, bairro Cehab, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. De acordo com testemunhas, o criminoso fugiu em uma motocicleta de cor vermelha. A cena do crime foi preservada pela Polícia Militar até ser realizada perícia e o corpo foi removido ao IML. Foram feitas várias buscas, mas o infrator não havia sido identificado até o fechamento desta matéria.



Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) foram ao local do crime para buscar dados que possam identificar o responsável pelo assassinato. Informações anônimas que levem a Policia a desvendar o homicídio podem ser passadas ao Disque Denúncia do Noroeste pelo telefone WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.