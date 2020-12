Policiais do 29 BPM (Itaperuna-RJ) apreenderam 22 pinos de cocaína (20,9g) e 71 pedras de crack (12,5g). Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 04/12/2020 15:49 | Atualizado 04/12/2020 15:50

Itaperuna - Um adolescente de 13 anos foi apreendido por fato análogo ao tráfico de drogas, no Morro do Cristo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) durante patrulhamento de rotina na Rua Francisco Severiano Ribeiro avistaram o jovem em atitude suspeita e ao perceber a presença dos militares o suspeito teria deixado uma sacola de lado e tentou fugir, sendo perseguido e apreendido pela guarnição. Na sacola foram encontrados 22 pinos de cocaína (20,9g) e 71 pedras de crack (12,5g). O adolescente infrator permaneceu à disposição da Polícia Civil na 143ª DL.