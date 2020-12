Iniciadas as buscas na residência policiais militares apreenderam uma balança de precisão, R$ 470, réplica de pistola, faca, dois celulares, sacolé contendo pó branco aparentando ser cocaína, entre outros materiais. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 04/12/2020 16:48 | Atualizado 04/12/2020 16:50

Bom Jesus do Itabapoana - Uma ação de policiais do 29ºBPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 2ª Cia, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, resultou em um rapaz de 24 anos detido e apreensão de material do tráfico de drogas, no bairro Pimentel Marques. Os militares, observaram o suspeito atendendo alguns usuários de drogas e em um determinado momento ele foi abordado. Durante buscas na residência a PM encontrou uma balança de precisão, R$ 470, réplica de pistola, faca, dois celulares, sacolé contendo pó branco aparentando ser cocaína, material utilizado para comercializar drogas, além de martelinho, canivete e uma machadinha.

PMs observaram um rapaz atendendo alguns usuários de drogas. Foto: divulgação