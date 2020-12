Militares receberam informação que um jovem iria até o Morro do Querosene buscar droga para vender na Chacará do Cruzeiro. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Laje do Muriaé - Policiais do 29 BPM (Itaperuna-RJ) apreenderam 21 buchas de maconha em uma ação em Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense. Os militares receberam informação que um jovem iria até o Morro do Querosene buscar droga para vender na Chácara do Cruzeiro e iniciaram as buscas. O rapaz foi localizado, mas ao perceber a presença da equipe militar ele jogou um embrulho no chão e fugiu. O material foi recolhido e verificado se tratar de 21 buchas de maconha totalizando 12,6 g. O jovem não havia sido localizado até f fechamento desta matéria.