Suspeito se entregou na delegacia de Italva. Foto: rádio Natividade FM

Por Lili Bustilho

Cardoso Moreira - Um jovem de 18 anos, suspeito de assassinato no distrito de Outeiro, em Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense, teve a prisão decretada pela Justiça e se entregou na 148ª DL de Italva. Ele que é morador da localidade de Três Vendas, em Campos dos Goytacazes, de acordo com investigações, no último dia 16 de novembro teria efetuado pelo menos três disparos contra um rapaz de 23 anos que na época chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Ferreira Machado, onde não resistiu e faleceu. O suspeito passou por exame de corpo de delito e seria transferido ainda nesta sexta-feira, 04, ao presidio Diomedes Vinhosa Muniz em Itaperuna.