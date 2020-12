Dados do boletim epidemiológico desta sexta-feira, 04, apontam apara mais um óbito. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Santo Antônio de Pádua - A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, confirmou nesta sexta-feira, 04, mais uma morte em decorrência de complicações de Covid-19. De acordo com o último boletim epidemiológico do município, faleceram trinta e cinco pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus. Ainda não foi divulgado o sexo e idade da nova vítima fatal. Dois outros óbitos estão em investigação. O levantamento publicado nesta sexta, 04, aponta que novos casos foram registrados nas últimas 24 horas.



Ao todo, 1.631 pessoas foram infectadas, sendo que 1.361 já se recuperaram. Há 235 casos ativos e 317 suspeitas em investigação. Vinte e cinco pacientes seguem internados, sendo 16 na cidade e outros nove em unidades hospitalares fora do município. Os bairros com maior número de casos ativos de Covid-19 no momento são Centro (17); Farol (15); Ferreira (14); Dezessete (14); Gabri (13) e São Luiz (13).