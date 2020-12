Ação de prevenção e combate ao novo coronavírus em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Porciúncula - Uma solução de agentes bactericidas e neutralizantes voltou a ser espalhada em diversos locais públicos, ruas e praças do município de Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Locais que apresentem um trânsito maior de pessoas fazem parte da ação realizada pela prefeitura com a finalidade de eliminar os possíveis focos de contágio do novo coronavírus. De acordo coma prefeitura, equipes já estão nas ruas aplicando hidrocloreto de sódio (cloro), quaternário de amônio e agentes bactericidas que visam minimizar o risco de infecções. Ruas de Purilândia, segundo distrito, já foram desinfectadas.



O secretário de Defesa Civil e Infraestrutura Urbana, Marcelo Mourão, esclarece que o cuidado pessoal ainda é uma das formas mais simples de conter o Covid-19. “Fazer a higiene das mãos e de locais de convívio são medidas fundamentais para combater o coronavírus. O uso de produtos de limpeza e desinfecção de superfícies, conhecidos como saneantes, são grandes aliados neste momento”, alerta o secretário. O poder público municipal que continua seguindo o protocolo do Ministério da Saúde e do governo do Estado do Rio de Janeiro, solicitando que as pessoas usem máscaras, façam a higiene, evitem contatos próximos, não façam aglomeração e só saiam de casa se precisar.