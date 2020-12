Quiosque pegou fogo no Centro, de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 05/12/2020 12:03 | Atualizado 05/12/2020 14:44

Itaperuna - Após o incêndio em um trailer na Avenida Cardoso Moreira, no Centro, de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, ocorrido nesta sexta-feira, 04, moradores do município se uniram e criaram uma "vaquinha" online para ajudar a proprietária do estabelecimento que perdeu tudo. Móveis, geladeira, lona, fogão, utensílios do quiosque e documentos foram destruídos pelo fogo. De acordo com a comerciante, o gás tinha acabado de ser trocado e as chamas da fritadeira tinha ficado intensa. Com isso, o fogo alcançou o óleo se espalhando rapidamente. O local tinha extintor mas não deu tempo de ser usado. Na ocasião do incêndio, a equipe do 21 Grupamento de Bombeiros Militar (GBM-Itaperuna) foi acionada e realizou os trabalhos de combate às chamas. Apesar das perdas materiais ninguém ficou ferido.

Veja o momento do incêndio:



Para participar da ação online "Todos por Grazi do Pastel" acesse o link:

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/todos-por-grazi-do-pastel/contribua



http://vaka.me/1588483?utm_campaign=whatsapp&utm_medium=website&utm_content=1588483&utm_source=social-shares



Contribuições em depósitos estão sendo realizadas na conta em nome do pai da Grazi, pois ela perdeu todos os documentos no incêndio.

Caixa Econômica Federal

Daniel Ribeiro de Gouvêa.

Conta corrente 26587-9

Agência 0182

Operação 01

CPF: 623.656.577.53