29º BPM (Itaperuna-RJ) registrou aumento de 43% na apreensão de drogas em comparação ao mês de novembro do ano passado. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 05/12/2020 12:26 | Atualizado 05/12/2020 13:46

Natividade - Uma mulher de 32 anos foi presa em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas, neste sábado, 05, na localidade conhecida como Morro do Areião, em Natividade, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 3ª Cia., sede situada no município de Porciúncula, foram informados que uma pessoa que teria saído da capital do RJ e estaria morando em Natividade seria a responsável pelo tráfico de drogas para uma facção criminosa. Chegando ao Morro do Areião, os militares fizeram contato com a suspeita que teria autorizado buscas em sua residência. De acordo com a PM, na casa foi apreendido um vasto material de comercialização de drogas como pinos vazios e outros com um pó branco aparentando ser cocaína, inclusive etiquetas com a sigla de um grupo criminoso.

Já na parte externa do imóvel uma bolsa com grande quantidade de cocaína. O material foi recolhido e o fato apresentado à 140 Delegacia Legal (Natividade) e depois registrado na Central de Flagrantes em Itaperuna. A mulher foi autuada com base no artigo 33 e 35 da lei 11.343/06. Ela deverá ser encaminhada nesse fim de semana ao presídio feminino em Campos dos Goytacazes onde ficará à disposição da justiça. Após perícia a apreensão totalizou 271 pinos de cocaína (659,5 g) e um tablete de maconha (12g), além.de 713 pinos vazios, R$ 2.305, seis aparelhos de celular, um tablet. Um homem de 60 anos e uma adolescente de 15 anos que estavam na residência foram levados à delegacia para prestarem depoimentos. A jovem foi liberada sob responsabilidade da mãe.

Publicidade

Veja vídeo da apreensão do batalhão comandado pelo Tenente Coronel PM Cruz:

Publicidade

Publicidade