Município está no ritmo natalino, com decoração, luzes e a Casa do Papai Noel, em parceria com a Aciap. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Porciúncula - Iniciando o mês de dezembro no ritmo das festas de fim de ano, apesar da pandemia do novo coronavírus, o município de Porciúncula, no Noroeste Fluminense está ornamentado com luzes e cores do Natal. O tradicional presépio foi montado na Praça Antônio Amado anunciando a data sagrada e as árvores do local também já estão vestidas de vermelho, verde e branco. Moradores de diversos bairros estão se reunindo para montar presépios em diferentes pontos da cidade.



De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, o Centro Cultural, um dos mais importantes cartões postais do município, entrou no ritmo natalino, com decoração, luzes e a Casa do Papai Noel, está em parceria com a Aciap. A Casa do Papai Noel este ano não estará totalmente aberta à visitação. Devido à pandemia, a beleza da casa do bom velhinho pode ser apreciada pelas portas de vidro do Centro Cultural desde a última sexta-feira (04). No momento, as portas não se abrirão para o público para evitar aglomeração.

Tradicional presépio montado na Praça Antônio Amado já anuncia a data religiosa. Fonte: divulgação



O presidente da Aciap, Paulo Mazotto, explica que a associação está se esforçando para trazer o melhor para Porciúncula, tanto em termos de magia quanto de prêmios. Este ano, a Aciap lançou o Super Natal Aciap, com a participação de 94 lojas distribuindo R$20 mil reais em vales-compras. O sorteio será no dia 29 de dezembro às 20 horas através da Rádio Líder FM. “Compre nas lojas credenciadas. Dar preferência ao comércio de Porciúncula fortalece a cidade como um todo”, explica Paulo Mazotto.



A pandemia não tirou o sonho do Natal, conforme conta a secretária Municipal de Cultura e Turismo, Marilda Prevatto: "Este ano foi um ano tão sofrido para todos, que não podemos deixar de trazer as luzes e a esperança do Natal para nossa comunidade. O espírito natalino já está brilhando em nossa Porciúncula e desejamos que brilhe em todos os corações!" O presidente da Aciap, Paulo Mazotto, explica que a associação está se esforçando para trazer o melhor para Porciúncula, tanto em termos de magia quanto de prêmios. Este ano, a Aciap lançou o Super Natal Aciap, com a participação de 94 lojas distribuindo R$20 mil reais em vales-compras. O sorteio será no dia 29 de dezembro às 20 horas através da Rádio Líder FM. "Compre nas lojas credenciadas. Dar preferência ao comércio de Porciúncula fortalece a cidade como um todo", explica Paulo Mazotto.

Pandemia não tirou o sonho do Natal em Porciúncula. Fonte: divulgação

Centro Cultural, um dos mais importantes cartões postais do município, também está em ritmo natalino. Fonte: divulgação