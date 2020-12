Histórico de casos positivos é de 5.393 pessoas infectadas no período de pandemia de 11 de março até 04 de dezembro. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 05/12/2020 18:00 | Atualizado 05/12/2020 18:31

Itaperuna - A retomada do crescimento dos casos de Covid-19 no Noroeste Fluminense tem sido observada na maioria dos municípios. Em Itaperuna, subiu para 440 o número de pacientes que testaram positivos e estão ativos, de acordo com o último boletim epidemiológico, 04. Um dia antes da divulgação do levantamento, a cidade contava com 413 casos o que representa mais 27 pessoas que se infectaram em 24 horas. Mais uma morte foi confirmada em decorrência de complicações da doença, agora são 114 no total, sendo que outras 19 possibilidades estão sendo investigadas.



O histórico de casos positivos é de 5.393 vítimas contaminadas no período de pandemia de 11 de março até 04 de dezembro. No total, se recuperaram 4.839, deixando o município com 440 casos confirmados ativos, dos quais 12 pacientes estão internados e 428 em isolamento domiciliar. Com 647, sendo 60 ativos e 587 pessoas recuperadas, Cehab continua sendo o bairro com maior número de casos. Confira a relação completa pelos bairros e distritos da cidade:

Cehab continua sendo o bairro com maior número de casos. Foto: divulgação

Publicidade

Dos 440 casos confirmados ativos, doze pacientes estão internados e 428 em isolamento domiciliar. Foto: divulgação

Itaperuna registrou mais 27 pessoas se infectadas em 24 horas. Foto: divulgação